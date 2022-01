DJ MARKET TALK: Economia chinesa moderada é o melhor caso para a região

(DJ Bolsa)-- Uma economia chinesa moderada deve ser o melhor caso para as economias regionais como a Associação de Nações do Sudeste Asiático, Coreia e Taiwan, diz o Morgan Stanley. "Os mercados já estão focados no risco do sobreaquecimento dos EUA e os estímulos agressivos na China iriam apenas agravar esse risco de inflação", diz, apoiando o alívio que "chegou na hora certa e é suficiente"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone