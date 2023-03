DJ MARKET TALK: Economia da Alemanha deve perder ímpeto no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha deve contrair no restante ano de 2023, com o impacto das taxas mais elevadas a intensificar-se, dizem economistas do Commerzbank numa nota. O alívio dos problemas nas cadeias de fornecimento e os preços mais baixos da energia melhoraram as perspetivas económicas, mas o rápido aumento das taxas de juro deve afetar a economia, acrescentam. "A questão é menos se a política monetária vai ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.