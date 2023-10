DJ MARKET TALK: Economia da Alemanha "presa ao chão"

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha oscila mais uma vez à beira de uma recessão técnica, depois de o PIB ter caído 0,1% no terceiro trimestre, afirma o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, Claus Vistesen. O consumo ainda não parece estar a recuperar, como seria de esperar dada a queda da inflação, disse Vistesen. Mas por outro lado, o investimento parece estar a resistir melhor do que o esperado, acrescenta.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.