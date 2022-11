DJ MARKET TALK: Economia da China deve crescer 4,5% em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China em 2023 deve alcançar 4,5%, acelerando face a 3,0% em 2022, diz o Goldman Sachs, citando a potencial saída do país das políticas de Covid-zero em março. "A reabertura da China implicaria uma forte recuperação do consumo, firmando a inflação subjacente e normalizando gradualmente as políticas cíclicas em 2023", diz o banco de investimento numa nota de research.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.