DJ MARKET TALK: Economia da China pode abrandar mais em novembro

(DJ Bolsa)-- A economia da China pode deteriorar-se mais em novembro, diz Iris Pang, economista-chefe do ING para a China, depois de os PMI de outubro terem sinalizado mais fragilidade. O aumento do número de casos de Covid-19, a maior contração da construção e uma possível diminuição da procura externa significam que a economia pode continuar a abrandar, diz Pang numa nota de research. A economista também espera que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.