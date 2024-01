DJ MARKET TALK: Economia da China terá crescido 5% no quarto trimestre - Moody's

(DJ Bolsa)-- A economia da China terá crescido 5% em termos homólogos no quarto trimestre, quase ao mesmo ritmo do trimestre anterior, afirma a Moody's Analytics na projeção económica semanal para a região Ásia-Pacífico. A produção industrial terá acelerado em dezembro, enquanto o investimento em ativos fixos poderá ter um desempenho inferior devido a uma fragilidade sustentada do setor privado, acrescenta.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.