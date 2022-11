DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve contrair em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro continua a caminho de uma recessão devido à inflação alta, apesar das reservas elevadas de gás e do suporte orçamental, diz o Citi numa nota. Prevê-se que o PIB real da Zona Euro contraia 0,3% em 2023, após um crescimento de 3,2% em 2022. Os principais indicadores continuam a deteriorar-se, anunciando uma recessão significativa no inverno, refere. No entanto, com o armazenamento de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.