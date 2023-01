DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve contrair ligeiramente em 2023

(DJ Bolsa)-- Os economistas do Barclays alteraram as suas previsões para a economia da Zona Euro em 2023, projetando uma queda ligeiramente mais suave do PIB este ano, mas um crescimento mais lento no próximo, referem numa nota. O PIB real da Zona Euro deve cair 0,1% em 2023 e crescer 0,8% em 2024, face a previsões anteriores de uma contração de 0,7% e um crescimento de 1,0%, respetivamente. No que respeita à inflação, a taxa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.