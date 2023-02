DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve contrair no 1T apesar de melhoria do outlook

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro teve um melhor desempenho do que o esperado no 4T de 2022, mas o bloco prepara-se para um 2023 difícil devido ao impacto das taxas de juro mais elevadas, diz o economista sénior da Oxford Economics Tomas Dvorak, numa nota. Os cenários mais adversos para a economia têm sido evitados com o alívio dos preços da energia, mas a economia deve contrair no 1T e a recuperação no 2S pode dececionar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.