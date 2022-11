DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve crescer 3,2% em 2022

(DJ Bolsa)-- O Bank of America discorda da narrativa de um choque da energia levar a um choque da oferta na Zona Euro que domina as consequências da procura do aperto dos rendimentos reais. Refletindo sobre esta visão, o banco atualizou a sua previsão e prevê agora um crescimento de 3,2% em 2022, face a 3,0% esperados anteriormente, e um crescimento estável em 2023, face a 0,3%. A falta de energia russa será um problema mais grave no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.