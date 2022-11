DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve crescer apenas 0,2% em 2023

(DJ Bolsa)-- O UBS elevou a previsão de crescimento do PIB da Zona Euro em 2022 para 3,2%, face a 2,9%, mas cortou a previsão de 2023 em 0,6 pontos percentuais para 0,2%. Para 2024, o banco suíço prevê um crescimento de 0,8% do PIB no bloco. O UBS projeta uma recessão moderada no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação inexpressiva, já que a crise de energia vai afetar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.