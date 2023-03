DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve praticamente estagnar em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve crescer 0,3% este ano, face a 0,0% antecipados anteriormente, dizem Sylvain Broyer e Aude Guez, economistas da S&P Global Ratings, numa nota. A previsão mais elevada deve-se a um desempenho mais forte do que o esperado da economia no final de 2022 e no início de 2023, mas há um risco elevado de uma ligeira recessão perto do final do ano, dizem. "O outlook de curto prazo para a economia da Zona ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.