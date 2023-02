DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro deve registar crescimento lento

(DJ Bolsa)-- O otimismo em torno do desempenho da economia da Zona Euro pode ser prematuro, já que a atividade deve ser afetada pelos recentes aumentos das taxas de juro, disse o economista do Commerzbank, Christoph Weil. A economia cresceu ligeiramente no quarto trimestre de 2022, mas há sinais de que a inflação alta deixou marcas e isso não vai deixar o consumo privado incólume, disse. Além disso, os aumentos percetíveis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.