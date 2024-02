DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro estagnou no final do ano

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro enfrenta uma continuação da estagnação, alerta Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto da Capital Economics, numa nota. O crescimento do bloco estagnou no último trimestre de 2023, de acordo com os dados que confirmaram as estimativas iniciais apresentadas no final do mês passado. E a nova procura ainda está a abrandar no início do ano, nota Allen-Reynolds, apontando para as sondagens empresariais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.