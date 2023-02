DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro pode evitar contração no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro de fevereiro aumentam as probabilidades de o bloco monetário evitar uma contração no primeiro trimestre, disse o economista Rory Fennessy, da Oxford Economics. "[Os dados] oferecem mais evidências de que, apesar dos fortes ventos contrários que a Zona Euro enfrenta, a atividade está a começar a mudar", disse Fennessy. Ainda assim, a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.