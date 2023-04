DJ MARKET TALK: Economia da Zona Euro revela resiliência

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro vive num "ambiente confuso", prevendo-se uma estagnação no primeiro semestre do ano antes de uma nova aceleração moderada do crescimento no segundo semestre, disse Dirk Schumacher, responsável de macro para a Europa da Natixis. A economia da Zona Euro está a revelar-se mais resiliente do que o esperado, embora a Natixis não esteja "muito otimista", já que permanecem alguns ventos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.