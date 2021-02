DJ MARKET TALK: Economia de Espanha deve crescer 8,5% em 2021

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha deve creser 8,5% este ano, menos que os 10% previstos anteriormente, diz a Arcano Economic Research. A revisão em baixa segue-se ao desempenho melhor que o esperado em 2020, em que o produto interno bruto contraiu 11% face ao ano anterior versus 12,5% estimados. Os principais catalisadores de crescimento em 2021 serão a melhoria gradual da situação sanitária, a recuperação da confiança que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

