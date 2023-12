DJ MARKET TALK: Economia de Espanha deve crescer mais lentamente no próximo ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia espanhola deve ultrapassar o restante mundo desenvolvido este ano, mas o crescimento vai ficar um pouco abaixo das expectativas anteriores nos próximos anos, de acordo com previsões divulgadas esta terça-feira pelo Banco de Espanha. O PIB deve crescer 2,4% em 2023, estima o banco, revendo a previsão anterior ligeiramente em alta e tornando a economia espanhola a mais rápida entre os países desenvolvidos este ano,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.