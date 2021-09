DJ MARKET TALK: Economia de Espanha deve expandir-se solidamente no 3T

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB de Espanha deve acelerar 3% no 3T, face ao trimestre anterior, impulsionado pelo consumo robusto, diz a Pantheon Macroeconomics. O crescimento deve abrandar de certa forma no 4T, apesar de se prever que o país registe uma expansão de 6,2% no total de 2021, diz a Pantheon. Apesar do crescimento robusto, o PIB pode continuar cerca de 3% abaixo do volume pré-pandemia no final de 2021, um nível que a maioria das outras ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone