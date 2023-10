DJ MARKET TALK: Economia de Espanha prepara-se para mais abrandamentos

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha deve continuar a abrandar nos próximos trimestres à medida que as finanças das famílias são pressionadas e o impulso do turismo desaparece, refere o economista do ING Wouter Thierie numa nota. A quarta maior economia da Zona Euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre, como era esperado, abrandando um pouco face ao trimestre anterior. E esta tendência deve continuar, diz Thierie, com a restriçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.