DJ MARKET TALK: Economia do R Unido deve reabrir totalmente em junho de 2021

(DJ Bolsa)-- Depois de um período de "vacinação bem-sucedido", a economia do Reino Unido deve estar totalmente reaberta em junho de 2021, como assinalado pelo governo e muito antes dos outros países europeus, diz Marco Bonaviri, responsável de forex do banco suíço REYL & Cie, à Dow Jones numa entrevista. No primeiro trimestre do ano, o crescimento económico deve voltar a níveis pré-Covid, diz. O ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

