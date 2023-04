DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido com alguns pontos positivos

(DJ Bolsa)-- Apesar da estagnação da economia do Reino Unido em fevereiro, houve alguns sinais positivos no cenário económico, diz Laith Khalaf, responsável de análise de investimento da AJ Bell, numa nota. A atividade de construção cresceu 2,4%, ao passo que as atividades de lazer foram ajudadas pelo clima relativamente quente, diz Khalaf. O crescimento do produto interno bruto de janeiro foi revisto em alta para 0,4%, o que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.