DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido começou a contrair

(DJ Bolsa)-- A queda de agosto do produto interno bruto do Reino Unido marca o início de uma tendência de queda que vai continuar no próximo ano, disse o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, Samuel Tombs, numa nota de research. Olhando para o futuro, os indicadores de atividade da S&P Global, CBI e Lloyds foram consistentes com uma queda consistente do PIB em setembro, disse Tombs. A Pantheon aponta para uma queda do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.