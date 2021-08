DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve abrandar no 3T

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido teve um ótimo desempenho no segundo trimestre e cresceu 4,8%, impulsionada pelas reaberturas, diz James Smith, economista de mercados desenvolvidos do ING. "Vimos uma subida clara do otimismo entre os consumidores e as empresas na primavera, e isso sem dúvida ajudou a conduzir uma recuperação mais rápida da atividade", diz Smith. No entanto, a subida acentuada dos casos de Covid-19 em julho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

