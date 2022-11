DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve contrair 1,3% em 2023

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido entrou numa recessão no terceiro trimestre e o Credit Suisse espera que a economia britânica continue a contrair durante a maior parte de 2023, com uma queda do PIB de 2,0%. A contração deve-se à pressão sobre os rendimentos reais dos consumidores e empresas, a fraca procura externa e a restrição monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, refere o banco suíço numa nota. O PIB deve passar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.