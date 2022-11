DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve contrair em 2023

(DJ Bolsa)-- A contração de 0,2% em cadeia do produto interno bruto no 3T representa o início de uma recessão económica que deve durar todo o próximo ano, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O Reino Unido deve enfrentar uma recessão de cerca de 2%, com a inflação elevada e o efeito cumulativo das subidas de taxas de juro a pesarem nos rendimentos disponíveis, diz. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.