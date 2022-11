DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve contrair no 3T com peso da inflação

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido deve contrair-se em 0,6% no terceiro trimestre face aos três meses anteriores, registando a primeira contração trimestral desde o 1T de 2021, diz Sanjay Raja, economista sénior do Deutsche Bank, numa nota. A queda da atividade económica reflete fragilidade da confiança das famílias e empresas, inflação mais elevada e taxas de juro mais altas e o 3T pode marcar o início de uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.