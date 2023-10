DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido deve contrair no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido expandiu-se 0,2% em cadeia em agosto, o que aumenta as expectativas de que a economia tenha escapado a uma recessão, mas outros indicadores de atividade mais recentes apontam para mais uma contração em setembro, assinala Ruth Gregory, economista-chefe adjunta da Capital Economics, numa nota. Será necessário um aumento do PIB de 0,2% em cadeia em setembro para impedir que a economia contraia no terceiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.