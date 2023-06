DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido enfrenta pressão com subida dos juros

(DJ Bolsa)-- A economia e governo do Reino Unido estão a enfrentar uma crescente pressão com a subida dos juros, diz o Deutsche Bank. Pela primeira vez desde 1961, o tamanho da dívida do setor público atingiu o mesmo nível que o PIB do Reino Unido em maio, levantando receios sobre as finanças públicas, diz o banco alemão. Os empréstimos do setor público, excluindo os bancos, estão um pouco acima das previsõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.