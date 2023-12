DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido está fraca à entrada de 2024

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido está a "coxear com um tornozelo torcido" à entrada de 2024 e as perspetivas são fracas, refere a KPMG. Embora a atividade económica do Reino Unido tenha superado as expectativas em 2023, o outlook continua fraco e a economia está vulnerável a choques, refere a KPMG no seu mais recente relatório económico global. Embora a inflação tenha atingido um pico, muito do impacto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.