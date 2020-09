DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido longe de estar livre de perigo

(DJ Bolsa)--A economia do Reino Unido está longe de estar livre de qualquer sobressalto, disse Rupert Thompson, diretor de investimentos da Kingswood Group. O produto interno bruto do Reino Unido cresceu 6,6% em cadeia em julho e a atividade recuperou um pouco mais de metade da queda massiva de 26% registada entre fevereiro e abril, mas esse cenário ainda só deixa a economia cerca de 12% abaixo de onde estava antes da crise do coronavírus, disse ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

