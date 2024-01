DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido pode enfrentar recessão técnica

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico do Reino Unido é fraco e o país poderá atravessar uma recessão técnica, refere Richard Flax, diretor de investimento da Moneyfarm, numa nota. Os dados do PIB desta sexta-feira revelaram uma expansão económica de 0,3% em novembro, ligeiramente acima do esperado, mas contraíram 0,2% nos três meses entre setembro e novembro: "Embora seja agradável de ver um pouco de crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.