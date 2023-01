DJ MARKET TALK: Economia do Reino Unido terá desempenho melhor que previsto

(DJ Bolsa)--A economia do Reino Unido deve ter um desempenho melhor do que o previsto no curto prazo, disseram economistas do Barclays. O PIB do Reino Unido terá expandido 0,1% em cadeia no quarto trimestre de 2022, acima da contração de 0,4% esperada anteriormente, e provavelmente contrair 0,2% no 1T de 2023, abaixo da contração de 0,3% anteriormente prevista, disseram. As revisões de curto prazo baseiam-se na robustez das últimas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.