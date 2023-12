DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve continuar a abrandar

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral continua restrito no foco da Reserva Federal dos EUA, diz Nancy Lazar, da Piper Sandler. Lazar estava à espera de uma recessão neste trimestre, mas agora diz que esse já não é o caso. Lazar diz que a subida do desemprego deste ano está por detrás do abrandamento da inflação, "mas se parar de subir, os salários, e também os preços subjacentes, vão continuar persistentes,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.