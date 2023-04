DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve contrair no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA teve um desempenho razoavelmente positivo no primeiro trimestre, crescendo a uma taxa anualizada de 1,1%, refere o economista sénior do Commerzbank Christoph Balz numa nota. Ainda assim, o crescimento do primeiro trimestre baseou-se principalmente num bom mês de janeiro e a lentidão de fevereiro e março vai provavelmente prolongar-se para o segundo trimestre, refere. "Continuamos a esperar que a economia contraia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.