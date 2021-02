DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve crescer 6,5% em 2021

(DJ Bolsa)-- Os economistas do Bank of America preveem que a economia dos EUA cresça 6,5% em 2021, face aos 6% previstos antes. O banco também elevou as projeções para 2020 para 5%, face aos anteriores 4,5%. A revisão em alta surge dada a possibilidade de mais estímulos orçamentais, dados económicos encorajadores e melhorias na frente da evolução da pandemia, que devem levar a uma maior procura por atividades de lazer,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

