DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve evitar recessão em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia norte-americana deve evitar uma recessão em 2023 enquanto se dirige para uma aterragem suave, com a restrição da política monetária a ser suficiente para reduzir a inflação sem causar uma crise, referem economistas do Goldman Sachs numa nota. O impacto da restrição da política monetária e orçamental vai diminuir no próximo ano, refere o banco, em contraste com a visão de ...