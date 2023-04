DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve evitar recessão nos próximos trimestres

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA "não está em perigo grave de cair em recessão no próximo trimestre ou dois", refere Stephen Stanley, do Santander, num relatório. O analista refere que o outlook do segundo trimestre continua a depender dos dados do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, de sexta-feira, "mas de momento, vou entrar no jogo de estimativas para o PIB do segundo trimestre com uma aposta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.