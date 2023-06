DJ MARKET TALK: Economia dos EUA deve ter registado "primeiro semestre sólido"

(DJ Bolsa)-- A revisão do PIB do primeiro trimestre dos EUA, que é conhecida na quinta-feira, "pode elevar a leitura de 1,3% para perto de 2%", diz Stephen Stanley, do Santander, numa nota. Stanley prevê que o PIB do segundo trimestre se tenha expandido a um ritmo anualizado de 2%, deixando a economia dos EUA "a caminho de um primeiro semestre do ano sólido, longe de 2022, quando o PIB caiu" nos dois primeiros trimestres, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.