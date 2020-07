DJ MARKET TALK: Economia dos EUA terá contraído 37% no segundo trimestre - FMI

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA terá contraído 37% em termos anualizados no segundo trimestre e deverá contrair 6,6% no total de 2020 antes de voltar ao crescimento em 2021, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O FMI apontou para o ressurgimento de casos de Covid-19 como o maior risco para o outlook económico. A dívida pública geral, diz o FMI, deve aumentar para 160% do PIB em 2030, "mesmo sem mais rondas de estímulos orçamentais"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone