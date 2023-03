DJ MARKET TALK: Economia, empregos serão mais fracos do que a Fed espera

(DJ Bolsa)-- A Capital Economics junta-se a um crescente grupo de analistas que aumentam as expectativas de restrição monetária depois das declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Senado. "A conclusão não é só que as taxas de juro devem subir mais do que o antecipado, mas que há uma margem muito mais reduzida para cortes das taxas no final do ano", diz Andrew Hunter, economista-chefe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.