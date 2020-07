DJ MARKET TALK: Economia espanhola deve contrair 11,5% este ano - BBVA

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha deve contrair 11,5% este ano, de acordo com o BBVA Research. O banco espanhol cortou as previsões da economia espanhola para 2020, face a à queda de 8% do PIB que previa há três meses, tendo em conta o maior impacto na procura doméstica das restrições para conter a Covid-19, um confinamento mais longo que o esperado e o colapso do setor dos serviços. Em 2021, a economia deve crescer 7%, face aos 5,7% da previsã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone