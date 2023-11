DJ MARKET TALK: Economia espanhola deve crescer mais rápido do que a Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha deve superar o resto da Zona Euro, com o produto interno bruto do país a crescer mais do que a Zona Euro tanto em 2024 e em 2025, diz Fabio Balboni, economista sénior europeu do HSBC, num webinar. O mercado laboral muito resiliente de Espanha, juntamente com o crescimento mais elevados dos salários e a recuperação do turismo no pós-pandemia, diz, acrescentando que esta tendência deve continuar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.