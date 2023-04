DJ MARKET TALK: Economia espanhola deve ter desempenho robusto no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- A economia espanhola deve crescer mais do que a média da Zona Euro pelo menos no primeiro semestre, diz Adrian Prettejohn, economista para a Europa da Capital Economics, numa nota. Contudo, Espanha tem um fraco desempenho desde a pandemia da Covid-19 devido à recuperação incompleta do setor do turismo -- que deve ser atingida este ano -- e pelas quedas acentuadas dos rendimentos reais disponíveis das famílias, diz. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.