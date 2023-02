DJ MARKET TALK: Economia francesa ainda pode enfrentar recessão no 1S de 2023

(DJ Bolsa)-- A economia francesa registou uma pequena expansão no 4T de 2023, mas pode enfrentar uma recessão no primeiro semestre deste ano, diz Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, numa nota. A expansão de 0,1% no 4T esconde a fragilidade da procura interna, particularmente no consumo privado, sugerido que uma recessão é provável, mas não certa, diz. "No papel, França deve suportar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.