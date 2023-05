DJ MARKET TALK: Economia global deve abrandar juntamente com inflação - Invesco

(DJ Bolsa)-- É provável que a economia global abrande com a queda da inflação, de acordo com o cenário base da Invesco, disse Paul Jackson, responsável global de alocação de ativos, durante um webinar. A Invesco prevê que a Reserva Federal dos EUA comece a cortar as taxas de juro no segundo semestre do ano, causando provavelmente a queda do dólar, disse. No ambiente atual, a Invesco favorece ativos conservadores, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.