DJ MARKET TALK: Economia global está a sair da recessão do coronavírus - Nordea

(DJ Bolsa)-- Depois de seis meses dramáticos, a economia global está a sair da recessão profunda onde foi colocada pela pandemia de coronavírus, disse Helge Pedersen, economista-chefe do grupo Nordea. Mas mesmo que a atividade económica recupere e a vida quotidiana volte ao "normal", a pandemia ainda pode causar mudanças permanentes no comportamento doméstico e empresarial, remodelando a estrutura da sociedade daqui para frente, disse Pedersen ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone