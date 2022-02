DJ MARKET TALK: Economia global não deve entrar em recessão devido a conflito

(DJ Bolsa)-- A escalada do conflito na Ucrânia não tem para já o potencial de colocar as economias ocidentais, e consequentemente, a economia global, em recessão, diz o Credit Suisse. Isto porque o Credit Suisse Investment Committee presume que os governos ocidentais, sobretudo nos países europeus mais afetados por esta crise, vão usar a política orçamental para amortecer o impacto económico. "Dada a inflaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone