DJ MARKET TALK: Economia não está tão forte como parecia no final de 2022

(DJ Bolsa)-- A taxa de crescimento da economia dos EUA no final de 2022 foi revista em baixa para 2,6% face a 2,7% devido ao consumo privado mais fraco, enquanto os lucros empresariais registaram a maior descida em dois anos. Os lucros empresariais antes de impostos ajustados caíram a um ritmo anualizado acentuado de 2%, refletindo os custos laborais mais elevados e um abrandamento dos negócios. A grande dúvida é sobre o que vai acontecer no final ...