DJ MARKET TALK: Economias avançadas têm recuperação sólida pela frente

(DJ Bolsa)-- O Berenberg espera uma recuperação em forma de visto no mundo desenvolvido, tendo em conta que a recuperação do terceiro trimestre mostra potencial para uma recuperação rápida assim que esta nova vaga da pandemia desaparecer. O banco alemão vê um retorno rápido do produto interno bruto aos níveis pré-pandemia, no final de 2021 nos EUA, meados de 2022 na Zona Euro e final de 2022 no Reino Unido....

